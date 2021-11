O calvário de David Carmo: «Às vezes não temos a noção do quão bom é calçar as chuteiras e ir treinar...»

Na rubrica 'Perfil Guerreiro', divulgada pela Next esta noite, David Carmo explicou o longo processo de recuperação que está a enfrentar, desde que, em feveiro passado, contraiu, cujos exames confirmaram a "fratura dos dois maléolos"."Começou a sair nas notícias que seriam 4 meses, eu acreditei, mas houve situações na recuperação que ninguém esperava e tenho tentado manter-me positivo", disse, sendo por isso que, agora, opta por não criar grande expectativa relativamente a um prazo para o regresso. "Sinto que estar a criar expectativas não é bom, faço só o que me mandam, vou dando o feedback de como sinto o corpo e única preocupação é voltar a 100 por cento", garantiu o defesa-central.Inicialmente, as primeiras previsões fornecidas pelos responsáveis arsenalistas, o que poderia permitir o regresso de David Carmo aos trabalhos no início da nova temporada 2021/22. Mas nova avaliação feita ainda no verão fezpróximo, o que explicou a aquisição de Diogo Leite, sendo que nesta altura não há certezas sobre esse possível regresso em janeiro..."É sempre difícil, começamos a dar valor às coisas mais pequenas, a caminhar, ir à casa de banho, ir à cozinha buscar algo para comer. Eu estava constantemente a pedir, constantemente dependente. Tive de dormir de barriga para cima durante meses, com o pé sempre elevado, mas primeira noite foi muito complicada", contou David Carmo, que tem feito o processo acompanhado pelo departamento clínico do Sp. Braga, particularmente o fisioterapeuta Francisco Miranda."As pessoas aqui do clube são incansáveis, sei que não sou uma pessoa fácil, com este stress já disse coisas de que me arrependo, mas sempre mantiveram o compromisso comigo, sempre me aturaram, sempre senti que há pessoas que querem que eu volte bem. O tratamento tem sido ganhar mobilidade no pé e, quando tirei as muletas, foi voltar dentro dos possíveis, não forçar muito o pé, com bicicleta, elíptica, trabalho de ginásio", explicou o central. "O Chico nunca falhou, sempre a puxar por mim, sem nunca me deixar ir abaixo. É uma joia de pessoa", apontou.David Carmo salientou o seu papel fora do campo, tentando animar os companheiros de equipa até antes dos jogos, e não escondeu a ansiedade para que chegue o dia do regresso à competição. "Estou muito ansioso. Dizem que sou negativo, mas acredito que sou realista. Acredito no que vejo e vejo que estou longe de estar apto, que tenho um processo pela frente, um caminho. Não vai acabar aqui, há possibilidades e, enquanto houver, vou acreditar. Estou muito ansioso, muito mesmo", reconheceu."Às vezes vejo vídeos meus no Youtube. Uma pessoa, quanto está tanto tempo fora, sente mesmo falta e até acho que é normal pensar e duvidar um bocado. Felizmente tenho pessoas que querem o meu bem estar... Sei que vai ser um processo longo e tenho a convicção de que vou chegar. Imagino-me a marcar um golo no 1.º ou 2.º jogo, quanto tiver a oportunidade... E sei que ela vai chegar e vou fazer muito por isso. Eu não vou pensar nem ninguém vai dizer que eu não tentei", disse David Carmo, de 22 anos, antes de olhar para a frente e pensar no que perspetiva para daqui a um ano."Poder fazer o máximo de jogos possível, poder saber que as pessoas, o Sp. Braga e os adeptos podem contar comigo. Eu posso não jogar bem, mas vou dar tudo, tudo, tudo. Às vez não temos a noção do bom que é calçar umas chuteiras e ir treinar... Eu vou conseguir chegar ao fim e cumprir tudo o que esperam de mim", rematou, já com os olhos em lágrimas.