O emotivo adeus de Fábio Martins: «Braga é a minha casa e isso nunca mudará»

Fábio Martins já foi apresentado como reforço do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, clube com o qual assinou por dois anos com mais um de opção e num negócio que rende 3 milhões de euros ao Sp. Braga. O jogador recorreu às suas redes sociais para deixar uma emotiva mensagem de despedida.





Fábio Martins recorda "aquele miúdo, no 1.º dia, nervosíssimo, cheio de sonhos e pronto a alcançar novos objetivos", recuando ao arranque da sua ligação ao Sp. Braga, há sete anos. Reforça um "legado que ninguém pode apagar", deixa vários agradecimentos e ainda uma garantia: "Braga é a minha casa e a casa da minha família e isso nunca mudará."Ao longo destes anos de ligação ao Sp. Braga, Fábio Martins, de 28 anos, fez 65 jogos e 10 golos pela equipa principal, tendo ainda somado 41 encontros e 13 golos na equipa B dos minhotos. Pelo meio, foi emprestado a P. Ferreira, Chaves, Famalicão e Al-Shabab. Agora termina definitivamente a ligação aos bracarenses."Chega ao fim a minha ligação com o SC Braga, clube que me recebeu há 7 anos atrás e que me permitiu estrear na 1ª Liga Portuguesa e na Liga Europa. Lembro-me, como se fosse hoje, daquele miúdo, no 1.º dia, nervosíssimo, cheio de sonhos e pronto a alcançar novos objetivos e que, anos depois, sai com um nome feito em Portugal, vários jogos, vários golos e um legado que ninguém pode apagar, a continuação de um legado que o meu pai começou a escrever e que espero que o meu filho daqui a uns anos dê seguimento também, se assim for o seu desejo.Apesar de todos os altos e baixos e de vários empréstimos, Braga é a minha casa e a casa da minha família e isso nunca mudará, por isso quero agradecer a todas as pessoas que durante todos estes anos estiveram comigo direta ou indiretamente, colegas, staff, adeptos, fãs, simpatizantes, amigos, todos os que me apoiaram e torceram pelo meu sucesso.Obrigado a todos vocês que sempre me apoiaram e me deram força para ser eu, mostrar o meu futebol, enfim, no fundo, para vos divertir e espero que apesar da distância, o continuem a fazer, porque eu vou trabalhar muito para que isso continue a acontecer.Fico a torcer por uma excelente época vossa e a continuação desta afirmação do SC Braga como a equipa grande que é, no panorama nacional e internacional, porque serei sempre um Guerreiro do Minho. Até um dia"