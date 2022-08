O olhar de Artur Jorge sobre as novidades de FC Porto, Sporting e Benfica

Artur Jorge fez uma breve passagem pela realidade dos três grandes na preparação da nova temporada desportiva. Na entrevista à Sport TV, esta noite, o treinador do Sp. Braga abordou as alterações que o mercado proporcionou a dragões, águias e leões."Vejo um FC Porto com poucas mudanças ou mudanças muito circunstanciais e com capacidade de acrescentar valor nessas posições", começou por dizer, sendo David Carmo (ex-Sp. Braga) um dos novos valores da equipa portista, recrutado neste defeso."O Benfica teve a possibilidade de fazer uma grande remodelação e trazer uma nova ideia, porque aposta num treinador diferente e novo no nosso campeonato", apontou, em referência a Roger Schmidt."O Sporting tem um treinador que conheço bem, que tem uma ideia muito fixa e consegue criar plantéis para desempenhar a sua ideia de jogo e também ele com reforços interessantes para poderem aumentar ainda mais a qualidade que tem internamente", considerou. Um dos reforços é Trincão, um dos produtos da formação do Sp. Braga.Ora, é precisamente o Sporting o primeiro adversário do Sp. Braga em jogos oficiais na nova temporada, no próximo domingo, na Pedreira. "Será um jogo de início de temporada, onde ambas as equipas não estarão no seu melhor, porque a fase de crescimento vai para lá das 4 ou 5 primeiras jornadas. Mas há, desde já, a capacidade de sabermos que vamos lutar contra um adversário forte, de respeito, de qualidade, mas nós vamos jogar para vencer. Temos essa capacidade, essa coragem, essa ambição", disse o técnico dos guerreiros.