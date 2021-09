O onze do Sp. Braga para o jogo com o Estrela Vermelha: Carvalhal muda cinco peças

Já é conhecido o onze do Sp. Braga para o arranque da campanha na fase de grupos da Liga Europa, frente ao Estrela Vermelha. Carlos Carvalhal fez cinco alterações em relação à equipa que entrou frente ao P. Ferreira, no campeonato, promovendo as entradas de Fabiano, Lucas Mineiro (estreia a titular em jogos oficiais pelo Sp. Braga), Galeno, Piazon e Abel Ruiz em detrimento de Yan Couto, André Horta, Fábio Martins, Chiquinho e Mario González.





Matheus; Tormena, Paulo Oliveira, Diogo Leite; Fabiano, Lucas Mineiro, Al Musrati, Galeno; Ricardo Horta, Lucas Piazon e Abel Ruiz.Onze do Estrela Vermelha: Borjan, Gobeljic, Dragovic, Degenek, Rodic, Sanogo, Kanga, Invanic, Katai, Ben Nabouhane e Zivkovic.