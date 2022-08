O onze do Sp. Braga: Ricardo Horta volta a ser titular

Já é conhecido o onze do Sp. Braga, para o encontro com o Marítimo que arranca às 18 horas, na Pedreira. Ricardo Horta volta a ser titular e com o estatuto de capitão, ele que é protagonista de uma longa novela quanto a uma possível transferência para o Benfica.Recorde-se que na 1.ª jornada, em Braga, o camisola 21 despediu-se dos adeptos no final do jogo com o Sporting, tendo sido aplaudido no relvado pelos colegas de equipas e elementos do staff e equipa técnica bracarense, mas desde então o processo não foi concluído e, inclusive, arrefeceu nos últimos dias.O onze do Sp. Braga não tem qualquer novidade relativamente à jornada anterior: Matheus; Fabiano, Tormena, Niakaté, Sequeira; Al Musrati, André Horta, Iuri Medeiros, Ricardo Horta; Vitinha e Banza.O onze do Marítimo: Miguel Silva; Cláudio Winck, Matheus, Leo Andrade, Vitor Costa; Diogo Mendes, Beltrame, Miguel Sousa; Edgar Costa, André Vidigal e Joel Tagueu.