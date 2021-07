O primeiro balanço de Carlos Carvalhal à pré-temporada do Sp. Braga

Carlos Carvalhal fez o balanço do estágio de pré-temporada realizado no Algarve e que contemplou três jogos de preparação que terminaram empatados: 0-0 diante do Estrela da Amadora e do Farense e 1-1, na manhã de hoje, ante o Portimonense. Antes do Algarve, note-se, o Sp. Braga venceu o Vizela por 4-3, o Trofense por 1-0 e o Moreirense por 4-0.





O treinador elogiou o comportamento dos jogadores, reconheceu que ainda há um trabalho a percorrer, mas sublinhou que tem "os jogadores preparados para jogar amanhã se fosse preciso", olhando aqui à preparação da Supertaça. Faltam ainda duas semanas para o arranque oficial da época. "O nosso primeiro grande objetivo é vencer a Supertaça", disse, em declarações à Next, o canal do clube.Balanço geral: "A pré-época serve fundamentalmente para preparar a temporada e principalmente o primeiro jogo da época, que é o mais importante pois é o primeiro jogo oficial. Temos algumas caras novas e tentamos imprimir algumas dinâmicas diferentes. O comportamento dos meus jogadores foi inexcedível, fantástico até ao momento".Evolução da equipa e os resultados: "O resultado não é importante nos jogos particulares, podíamos ter ganho todos ou perdido todos. O fundamental é ver a evolução da equipa, a integração dos novos jogadores, das novas ideias e dos miúdos da formação e estou extremamente satisfeito com o comportamento deles. Hoje, a linha defensiva foi composta só com elementos da formação. Jogaram o Fabiano, o Bruno Rodrigues, o Guilherme, o Buta, depois entraram o Hornicek, o Vítor e o Roger. Estou muito satisfeito pela atitude de todos os jogadores, sem exceção, e estamos a dar passos para consolidar os processos da equipa que é o mais importante".Aposta nos jovens da formação: "Obviamente que para jogar na primeira equipa não basta ser da formação. A premissa fundamental é a competência, não é a idade nem a formação. Os mais competentes têm vantagem e é nisso que estamos a apostar. Temos dado oportunidades aos miúdos, verificamos a evolução deles e depois evidentemente um ou outro que se destacará dos demais e pode ser aposta do Sp. Braga e outros vão percorrer o seu caminho. Pode não ser hoje, pode ser a meio da época, no final ou na próxima… O que ressalvo é que existem miúdos com muita qualidade e estamos muito satisfeitos com eles".Preparação da Supertaça: "Temos os jogadores preparados para jogar amanhã se fosse necessário. Como temos mais 15 dias para o primeiro jogo oficial, temos tempo para aprimorar os jogadores, toda a competência da organização e competência individual também. Puxar pelo jogasdores mais atrasados, pois há um ou outro que está mais atrasado, para ver se no jogo para a Supertaça com o Sporting, que é o jogo que importa, temos toda a gente preparada para discutir o troféu, pois o nosso primeiro grande objetivo é vencer a Supertaça".