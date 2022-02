O primeiro jogo europeu do Sp. Braga sem Galeno e Carvalhal responde: «Rei morto, rei posto»

O Sp. Braga parte para o primeiro jogo europeu sem Galeno, que saiu no mercado de janeiro para o FC Porto e com o estatuto de melhor marcador da Liga Europa, com seis tiros certeiros. Carlos Carvalhal foi confrontado com esse dado e respondeu desta forma: "Rei morto, rei posto, costuma-se dizer…"O treinador explicou de seguida as alternativas que tem à disposição: "Temos o Moura que tem estado muitíssimo bem, esteve condicionado no último jogo mas está apto. O Buta também pode jogar aí e ainda temos o Rodrigo Gomes que esteve muito bem no fim de semana."