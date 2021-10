O que falta a Ricardo Horta para se tornar no melhor marcador da história do Sp. Braga

Ricardo Horta deu, na Bulgária, mais um passo na corrida pelo estatuto de melhor marcador da história do Sp. Braga. O golo que valeu o triunfo por 1-0 em casa do Ludogorets, na 3.ª jornada do Grupo F da Liga Europa, foi o 76.º do avançado com a camisola do Sp. Braga.





Na época passada conseguiu chegar ao 3.º posto entre os mais goleadores e agora tem 'apenas' de ultrapassar Chico Gordo, que marcou 89 golos ao serviço dos bracarenses e ainda Mário, que festejou 92 tiros certeiros.Feitas as contas, faltam 16 golos para igualar Mário e 17 para Ricardo Horta fixar um novo recorde no clube. Recorde-se que o português, de 27 anos, renovou recentemente até 2026 com os guerreiros e abordou este tema dos melhores marcadores da história dos minhotos.