Oficial: André Horta renova com o Sp. Braga até 2027

O Sp. Braga oficializou a renovação do contrato de André Horta, que tinha vínculo até 2024 e acaba de o prolongar até 2027. Um desfecho quejá havia antecipado nas últimas semanas. A sua cláusula de rescisão, segundo apurámos, está fixada nos 30 milhões de euros."Com 146 jogos ao serviço do Sp. Braga, o médio de 25 anos soma quatro temporadas ao serviço do nosso clube, assumindo um papel preponderante na equipa. André Horta tem ADN Guerreiro bem vincado e não esconde a satisfação por mais este marco na já longa e profícua relação com o Sp. Braga", escreve o clube minhoto, em nota oficial no site.André Horta já conquistou uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga com a camisola dos arsenalistas. O camisola 10 vai pegar na batuta arsenalista nas próximas épocas e esse foi o mote para o vídeo divulgado nas redes sociais do clube.