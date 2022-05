Oficial: Artur Jorge assina por duas temporadas com o Sp. Braga

O Sp. Braga confirmou esta quarta-feira, em comunicado oficial, que Artur Jorge é o novo treinador do clube, tal como já havia adiantado esta tarde . Assinou contrato válido por duas temporadas.Recorde-se que Artur Jorge tem uma ligação quase umbilical ao Sp. Braga, onde se formou como jogador e onde já orientou equipas da formação, bem como os sub-23 e a equipa B.Esta época, foi o treinador na equipa B na Liga 3. No final da época 2019/20 orientou a equipa principal conseguindo três vitórias em cinco jogos.Artur Jorge, juntamente com a sua equipa técnica, será apresentado na próxima segunda-feira, dia 23 de maio, pelas 12h30, no Auditório do Estádio Municipal de Braga.