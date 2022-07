Oficial: Banza é reforço do Sp. Braga

O Sp. Braga oficializou há instantes a contratação de Simon Banza. O avançado francês, de 25 anos, assina por cinco temporadas (até 2027), com a SAD a investir 3 milhões de euros na aquisição da totalidade do seu passe, sendo que o pagamento será faseado e feito durante três anos, apurou, e com o Lens a manter 20% de uma futura mais valia.A sua cláusula de rescisão, como já tínhamos adiantado esta manhã, é de 40 milhões de euros. O jogador junta-se esta noite à equipa que está em estágio no Algarve.Simon Banza brilhou com a camisola do Famalicão na temporada passada, tendo marcado 17 golos e feito 5 assistências em 33 jogos oficiais.