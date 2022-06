Oficial: Costinha reforça Sp. Braga até 2025

O Sp. Braga oficializou a contratação de Costinha, extremo de 21 anos ex-Académica e que assinou um contrato válido até 2025, comojá havia antecipado."É um orgulho enorme estar no Sp. Braga. Quando soube que havia a possibilidade de vir para cá nem queria acreditar que era verdade. Agora que estou aqui posso dizer que é um sonho tornado realidade. Aconteceu tudo muito depressa e parece que não me caiu bem a ficha. Estou muito orgulhoso por estar aqui e vou dar tudo pelo Sp. Braga", disse, aos meios do clube."Acredito que aqui posso ser muito feliz porque há uma aposta muito forte nos jovens. Nós, jogadores jovens, gostamos de sentir que somos valorizados. No fundo, é juntar o útil ao agradável ter a possibilidade de vir para um clube desta dimensão e que aposta nos jovens", acrescentou Costinha."Pretendo ajudar o Sp. Braga no que puder, que é o mais importante. Mas é claro que vou também procurar ter a minha oportunidade na equipa principal", disse o jovem jogador, sendo que o plano previsto passa por integrar os trabalhos do conjunto principal na pré-temporada.