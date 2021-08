Oficial: Diogo Leite no Sp. Braga por empréstimo do FC Porto

É oficial. Diogo Leite é reforço do Sp. Braga por empréstimo do FC Porto, num acordo válido até ao final da temporada e com os guerreiros a terem opção de compra no valor de 12 milhões de euros.





Quem já tinha saudades do dia 31 de agosto?



Nós admitimos que sim ??



Dêem as boas-vindas a mais um Gverreiro ? pic.twitter.com/E8qa9trHNR — SC Braga (@SCBragaOficial) August 31, 2021

Segundo apurámos, o salário do internacional sub-21 português será suportado por Sp. Braga e FC Porto, assumindo cada clube metade dos custos.O acordo foi celebrado pelo defesa-central, de 22 anos, junto do presidente dos guerreiros, António Salvador.