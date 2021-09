Oficial: Galeno renova com o Sp. Braga até 2026

O Sp. Braga oficializou, esta manhã, a renovação do contrato de Galeno, de 23 anos, que passa a ser válido até junho de 2026. O acordo entre as partes até já tinha sido alcançado, tal como Record avançou em devido tempo, e foi agora tornado oficial.





Galeno prepara-se, curiosamente, para realizar o jogo 100 com a camisola do Sp. Braga, o que deverá acontecer já este domingo, nos Açores, diante do Santa Clara.