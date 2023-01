Oficial: Joe Mendes reforça o Sp. Braga e fica com cláusula milionária

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aí está Joe Mendes. O lateral-direito sueco, ex-AIK, é o mais recente reforço do Sp. Braga. A contratação foi oficializada pelos minhotos este sábado, numa nota através do site oficial.A transferência custou as cofres minhotos 1,5 milhões de euros, mas o bolo pode chegar aos 2 milhões, em caso de cumprimento de objetivos. Joe Mendes assinou um contrato longo, válido até 2028, e ficou blindado por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.Trata-se de um jogador há muito identificado pelo Sp. Braga, que bateu a vasta concorrência que tinha para assegurar a sua contratação.