Oficial: Leandro Sanca deixa o Sp. Braga e ruma a Itália

O Sp. Braga anunciou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com o Spezia para a transferência de Leandro Sanca. O conjunto arsenalista revelou ainda que irá manter 50 por cento dos direitos económicos do extremo de 22 anos.



"O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Spezia para a cedência a título definitivo do jogador Leandro Sanca, por 500 mil euros, mantendo 50 por cento dos direitos económicos do jogador. Esta transferência pode atingir os 1,625 milhões de euros, mediante o cumprimento de objetivos.





O extremo português, de 22 anos, termina assim a ligação com o SC Braga, a qual já durava há duas temporadas. O SC Braga deseja a Leandro Sanca as maiores felicidades pessoais e profissionais para esta nova etapa da sua carreira", podia ler-se no comunicado do emblema minhoto.Na temporada passada, Sanca esteve emprestado à Académica, tendo apontado três golos em 32 encontros.