Oficial: Lucas Mineiro é reforço do Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou esta quinta-feira a contratação de Lucas Mineiro. O médio brasileiro, de 25 anos, chega proveniente do Gil Vicente e assina por cinco temporadas com os arsenalistas.





Segundoapurou, o Sp. Braga paga cerca de 1,5 milhões de euros (M€) ao Gil Vicente e o jogador fica com uma cláusula de rescisão de 30 M€. O jogador estava cedido ao Gil Vicente pela Chapecoense, mas o clube de Barcelos acionou a cláusula de opção de compra de 500 mil euros.Na temporada passada, Lucas Mineiro alinhou em 37 jogos oficiais pelos gilistas, nos quais apontou dois golos. O jogador alinhou ainda no Cerezo Osaka (Japão), Vasco da Gama e Ponte Preta, ambos no Brasil-