Oficial: Matheus renova com o Sp. Braga até 2027

O Sp. Braga oficializou, há instantes, a renovação do contraro de Matheus. O guarda-redes natural do Brasil mas já com nacionalidade portuguesa prolongou o seu vínculo até 2027, conforme o nosso jornal já havia antecipado."Com 246 jogos ao serviço dos Guerreiros do Minho, o guarda-redes, de 30 anos, tem sido um dos elementos mais preponderantes na equipa ao longo das últimas temporadas, tendo recebido com enorme satisfação mais este passo na relação profícua com o clube bracarense", escreve o clube em nota no site oficial."Matheus está ligado ao Sp. Braga desde 2014 e é o jogador mais titulado da história do clube, somando duas Taças de Portugal e uma Taça da Liga", lê-se.