Oficial: Moosh é o novo patrocinador principal do Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou a Moosh como novo patrocinador principal daa equipas profissionais de futebol para as próximas três temporadas. O acordo fará com que o nome da casa de apostas desportivas surja na frente das camisolas das equipas profissionais de futebol, sucedendo à Betano, o parceiro dos minhotos nos últimos três anos."É com grande entusiasmo que o SC Braga inicia a parceria com a Moosh, o que acontece por haver uma grande sintonia quanto aos objetivos que ambos traçamos para os próximos anos e que passam por um enorme crescimento, que queremos alcançar conjuntamente. Senti da parte da Moosh uma firme vontade em se associar ao SC Braga e uma grande valorização e reconhecimento da força que o nosso clube tem, tanto a nível nacional como internacional", afirmou António Salvador, aos meios do clube.Este será o maior acordo de sponsorização da história do Sp. Braga, no que toca às camisolas, conforme o nosso jornal já deu conta, e será apresentado em conferência de imprensa na tarde desta sexta-feira, no Estádio Municipal de Braga.