Oficial: Niakaté assinou pelo Sp. Braga até 2028

Depois de ter oficializado esta manhã a contratação em definitivo do espanhol Víctor Gómez, o Sp. Braga confirmou o mesmo cenário que já era público relativamente a Sikou Niakaté. O central francês de 23 anos assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas com os Guerreiros do Minho, ou seja até 2028, e também fica protegido por uma cláusula de rescisão no valor de 30 milhões de euros.Uma notícia, de resto, queavançou no passado dia 25 de março. Recorde-se que Niakaté chegou a Braga cedido pelos franceses do Guingamp e com uma cláusula de opção de compra do passe no valor de 1,8 milhões que os minhotos acionaram em tempo útil, anunciando agora o vínculo oficial com o defesa-central que se assumiu como muito regular no eixo da defensiva de Artur jorge durante esta temporada em que terminou com 34 jogos e marcou três golos.Antes de rumar ao Sp. Braga, Niakaté teve passagens pelo ACBB Jugend, PSG, AC Boulogne-Billancourt, Évreux FC 27, Valenciennes FC, Guingamp e FC Metz, neste caso também emprestado pelo Guigamp.