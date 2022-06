Oficial: Niakaté é reforço do Sp. Braga

O Sp. Braga oficializou a contratação de Sikou Niakaté, defesa-central de 22 anos que chega por empréstimo do Guingamp, com opção de compra. Na época passada esteve cedido ao Metz, tendo cumprido 12 jogos no clube que acabou a época despromovido à Ligue 2.Conforme o nosso jornal já noticiou, a opção de compra vale 1,8 milhões de euros e será obrigatória no caso de Niakaté 50 por cento dos jogos oficiais na temporada 2022/23. Se tal se confirmar, assinará por cinco anos.Niakaté já estava em Braga ontem, dia em que realizou exames médicos, como demos conta hoje na edição impressa e online, e integrou o treino desta manhã às ordens de Artur Jorge. O jogador é internacional jovem pela seleção francesa.