Oficial: Pablo Santos deixou o Sp. Braga e é reforço do Al-Raed

Pablo Santos, que nos últimos dias rescindiu o seu contrato com o Sp. Braga , já tem o futuro definido e vai prosseguir carreira na Arábia Saudita. O jogador já foi anunciado pelo Al-Raed, sendo que as imagens formais da assinatura do contrato só serão divulgadas após a realização dos exames médicos.O defesa-central brasileiro, de 30 anos, esteve emprestado pelo Sp. Braga aos russos do Rubin Kazan, aos turcos do Hatayspor e ao Moreirense nas duas últimas temporadas e meia. Tinha chegado ao Sp. Braga em 2018/19, após uma época bem sucedida no Marítimo.O Al-Raed, onde jogou o português Éder na última época, ficou em 7.º lugar no campeonato saudita.