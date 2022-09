Oficial: Promessa belga reforça Sp. Braga e começa pela equipa B

O Sp. Braga oficializou a contratação de Pierre Dwomoh, jovem médio de 18 anos internacional pelas camadas jovens da Bélgica. Chega por empréstimo do Antuérpia, com opção de compra de um milhão de euros, sendo que foi inscrito na Liga Portugal, com o seu nome a constar da lista final divulgada pelo organismo.Visto como uma das maiores promessas do seu país, o jogador vai começar pela equipa B, mas com boas perspetivas de chegar à equipa principal a médio prazo. Na última temporada realizou um total de 14 jogos pela equipa principal do Antuérpia, tendo inclusive jogado na Liga Europa.