Oficial: Racic é reforço do Sp. Braga

Uroš Racic é Gverreiro ?#WelcomeRacic pic.twitter.com/UrHeEJ7PLK — SC Braga (@SCBragaOficial) September 1, 2022

O Sp. Braga acaba de confirmar a contratação de Uros Racic, médio sérvio de 24 anos que chega emprestado pelo Valencia. O acordo prevê uma opção de compra de 5 milhões de euros.Racic regressa assim ao futebol português, depois de ter estado no Famalicão na temporada 2019/20. O jogador não foi utilizado no Valencia neste arranque de temporada e abraça, agora, novo projeto na carreira. Vai vestir a camisola 19 no Sp. Braga.