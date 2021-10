Oficial: Ricardo Horta renova até 2026 com o Sp. Braga

É oficial! Ricardo Horta renovou até 2026 com o Sp. Braga. A cláusula de rescisão do capitão dos arsenalistas mantém-se nos 30 milhões de euros, segundo nota oficial emitida pelo Sp. Braga esta tarde.





O post que tanto esperavas…



Ricardo Horta renova até 2??0??2??6??!



?? https://t.co/OUl9GMNwbI pic.twitter.com/SilDxMhOnc — SC Braga (@SCBragaOficial) October 14, 2021

O Sp. Braga, recorde-se, tinha avançado com uma proposta de renovação com Ricardo Horta no início de agosto passado, d epois do camisola 21 ter recusado , conforme explicaram os guerreiros, uma proposta choruda dos Atlanta United, da MLS. Essa proposta era de praticamente 15 milhões de euros a pronto pagamento.Após um período de negociações, as partes chegaram a acordo para a revisão contratual e prolongação do vínculo (que era válido até junho de 2024) até ao final da época 2025/26.