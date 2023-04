Oficial: Ricardo Horta renova com o Sp. Braga até 2028

O Sp. Braga anunciou, esta quarta-feira, que chegou a acordo com Ricardo Horta para a renovação do contrato até 2028. Com efeito, o capitão fica ligado aos arsenalistas por mais duas temporadas do que aquelas que constavam no anterior vínculo, válido até 2026.De referir que esta revisão contratual não significa qualquer alteração à cláusula de rescisão, que se mantém nos 30 milhões de euros. O Sp. Braga não teve qualquer encargo com serviços de intermediação.Figura de proa do Sp. Braga, Ricardo Horta vê, assim, premiado o contributo que deu aos arsenalistas nestas sete épocas. O extremo, diga-se, soma 105 golos em 316 jogos.