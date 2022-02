Oficial: Sp. Braga empresta Bruno Viana ao Khimki

Está oficializada a saída de Bruno Viana do Sp. Braga, que foi esta quarta-feira apresentado como reforço do Khimki, da 1.ª Liga da Rússia. O defesa-central é emprestado pelos guerreiros até ao fim da época, e os russos podem exercer opção de compra no final, de 4 milhões de euros Bruno Viana, que não fazia parte das contas de Carlos Carvalhal depois do empréstimo ao Flamengo e estava a trabalhar à parte do plantel na Pedreira, até teve direito a um vídeo especial de apresentação.