Oficial: Sp. Braga empresta Mario González ao Tenerife

Mario González está de volta a Espanha, desta feita para representar o Tenerife. O avançado espanhol foi cedido pelo Sp. Braga até final da temporada, com o emblema espanhol a salvaguardar uma opção de compra.O valor da cláusula é de 2,5 milhões de euros por 50% do passe, sendo que o Tenerife está obrigado a acioná-la se subir de divisão e se o dianteiro entrar em 50% dos jogos disputados. A acrescentar a este valor, há ainda 500 mil euros por objetivos individuais.Contratado ao Villareal no início da presente época, depois de uma época de grande nível no Tondela, Mario González realizou 25 partidas pelo Sp. Braga, tendo apontado quatro golos.