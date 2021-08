Oficial: Sp. Braga empresta Pablo Santos ao Moreirense

O Sp. Braga anunciou ter chegado a acordo com o Moreirense para o empréstimo do defesa-central Pablo Santos, que era um dos excedentários dos arsenalistas e estava a trabalhar à parte do plantel de Carlos Carvalhal, depois de um ano de empréstimo nos turcos do Hatayspor.





Pablo Santos segue para Moreira de Cónegos emprestado por uma temporada, num acordo que não prevê opção de compra e em que o Moreirense assume a totalidade dos encargos salariais para com o jogador brasileiro.