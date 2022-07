Oficial: Sp. Braga empresta Schettine ao Grasshopper

O Grasshopper oficializou, esta segunda-feira, a chegada de Guilherme Schettine ao plantel, por empréstimo do Sp. Braga, conforme Record já havia noticiado nos últimos dias. O acordo prevê uma opção de compra não obrigatória, segundo comunicaram os clubes.Na época passada, Schettine esteve emprestado ao Vizela, tendo sido mesmo uma das peças mais importantes da equipa de Álvaro Pacheco, com 9 golos apontados em 32 jogos nas diversas competições.O avançado brasileiro, de 26 anos, parte agora para um novo projeto, no clube de Zurique, onde irá encontrar o português Tomás Ribeiro. O contrato de Schettine com o Sp. Braga é válido até 2025.