Oficial: Sp. Braga empresta Schettine ao Vizela

É oficial. Guilherme Schettine reforça o Vizela por empréstimo do Sp. Braga, confirmando-se as informações que o nosso jornal já tinha noticiado. O avançado brasileiro vai, assim, rodar no emblema recém-promovido à 1.ª Liga, depois de ter estado a segunda metade da última época no Almería, igualmente por empréstimo dos arsenalistas.