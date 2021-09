Oficial: Sp. Braga vende Fábio Martins por 3 milhões de euros

É oficial. O Sp. Braga anunciou formalmente a venda de Fábio Martins ao Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, num negócio feito por 3 milhões de euros pela totalidade do passe, tal como Record já havia antecipado.





Além de referir que o clube de Abu Dhabi assume o mecanismo de solidariedade, o Sp. Braga garante não ter encargos com serviços de intermediação."O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Al Wahda FC para a cedência a título definitivo do jogador Fábio Martins, por 3 milhões de euros.O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor referido e é da responsabilidade do Al Wahda FC.Acrescenta-se, ainda, que o SC Braga não teve qualquer tipo de encargo com a intermediação deste negócio.O extremo português, de 28 anos, termina assim uma ligação contratual com o SC Braga após sete temporadas.O SC Braga deseja a Fábio Martins as maiores felicidades pessoais e profissionais para esta nova etapa da carreira."