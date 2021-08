Oficial: Sp. Braga vende Fransérgio ao Bordéus

Agora é oficial. Fransérgio foi vendido pelo Sp. Braga ao Bordéus, de França, garantindo o encaixe de 4,5 milhões de euros no imediato, mas os ganhos podem esticar-se até aos 7,5 milhões de euros mediante o cumprimento de objetivos.





Fransergio est Bordelais ! pic.twitter.com/Je1U9EX7oS — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 25, 2021

Entre esses objetivos está a permanência que venha a ser conquistada pelo Bordéus na Ligue 1 e que renderá 1,5 M€, e a possibilidade de Fransérgio chegar aos 25 jogos pelos girondinos, que renderá mais 250 mil euros, e 50 jogos, que valerá outros 250 mil euros.Em nota enviada à CMVM, o Sp. Braga explicou os moldes do negócio. "O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor referido e é da responsabilidade do Bordéus. A transferência do jogador importa para a Sp. Braga - SAD encargos com serviços de intermediação no valor de 10%", lê-se."Fico feliz por estar aqui. Espero dar o máximo dentro de campo e dar essa alegria aos nossos adeptos", disse Fransérgio aos canais do novo clube, despedindo-se em bom francês: "Allez, Bordeaux!"