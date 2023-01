Braga Marseille ??

nouveau ´ en ville !#VitinhaEstOlympien pic.twitter.com/FtrrhMaAUz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2023

Agora é oficial! O Sp. Braga e o Marselha chegaram a acordo para a transferência de Vitinha, que troca os minhotos pelos marselheses neste último dia do mercado de inverno, com o clube francês a desembolsar 32 milhões de euros pela totalidade do passe do avançado - 25 M€ fixos mais 7 M€ por objetivos.Os minhotos ficam ainda com direito a 10% da mais-valia de uma futura transferência e garantiram o direito de recompra do avançado por 60 M€. O contrato de Vitinha com o Marselha é válido até junho de 2027, sendo que o ponta-de-lança vai vestir a camisola 9.Segundo apurámos, foi Vitinha a escolher o Marselha, já que a SAD minhota tinha recebido também propostas de Brighton, Southampton e Crystal Palace, que cobriam a cláusula de rescisão do jogador (30 M€). Esta é a maior venda do Sp. Braga, já que os 32 M€ superam os 31 M€ da venda de Trincão ao Barcelona. O Sp. Braga já comunicou o negócio à CMVM."A SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, S.A.D., vem nos termos e para os efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 29.º-Q do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com o OLYMPIQUE DE MARSEILLE SASP para a transferência definitiva do jogador VITOR MANUEL CARVALHO DE OLIVEIRA ("Vitinha"), pela quantia de 32.000.000,00€ (trinta e dois milhões de euros), da qual 25.000.000,00€ (vinte e cinco milhões de euros) corresponde ao valor fixo e o remanescente ao valor máximo a pagar a título de quantias condicionadas (bónus) estando, no entanto, também garantido o pagamento do valor mínimo de 7.000.000,00€ (sete milhões de euros) a tal título caso a 30 de Setembro de 2026 as condições inerentes aos bónus ainda não se tenham verificado.À quantia referida acresce a contrapartida para a SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, S.A.D. correspondente a 10% da mais-valia em futura transferência (Sell On Fee de 10% sobre o valor que exceder as quantias pagas pelo OLYMPIQUE DE MARSEILLE SASP à SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, S.A.D.).Finalmente, a SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, S.A.D. garantiu ainda o direito de recompra dos direitos sobre o jogador pela quantia de 60.000.000,00€ (sessenta milhões de euros) acrescida de 10% da mais-valia em futura transferência. O mecanismo de solidariedade devido a terceiros clubes acresce ao valor referido e é da responsabilidade da OLYMPIQUE DE MARSEILLE SASP.A transferência do jogador implica para a SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, S.A.D. encargos com serviços de intermediação no valor de 05% (cinco por cento) do valor da transferência excluindo mecanismo de solidariedade".