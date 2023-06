Oficial: Tiago Sá renova contrato com o Sp. Braga até 2027

O Sp. Braga acaba de oficializar a renovação do contrato de Tiago Sá, que acordou a extensão do seu contrato por mais quatro anos, ou seja até junho de 2027. O guarda-redes prepara-se assim para cumprir um total de 22 épocas ao serviço dos arsenalistas, o seu clube de sempre, isto obviamente se cumprir este novo vínculo até ao fim."A SC Braga, SAD acertou com o jogador Tiago Sá a extensão do contrato que o vincula a esta sociedade, o qual passa a ser válido até 2027.A caminho da 19ª temporada de ligação ao SC Braga, o guarda-redes de 28 anos é um dos capitães de equipa e uma autêntica instituição dentro do balneário do SC Braga. Tiago Sá está no clube desde os 10 anos e é um exemplo de dedicação, compromisso, trabalho e amor ao SC Braga.Ao longo da sua longa carreira ao serviço do SC Braga, Tiago Sá está intimamente ligado a vários títulos, tendo conquistado um Campeonato Nacional de Juniores (2013/14), duas Taças de Portugal (2015/16 e 2020/21) e uma Taça da Liga (2019/20)."