Oficial: Víctor Gómez é reforço do Sp. Braga

O Sp. Braga oficializou há instantes a chegada de Víctor Gómez, lateral-direito de 22 anos, por empréstimo do Espanyol, válido por um ano. O acordo contempla uma opção de compra não obrigatória de 2 milhões de euros e, se for exercida, o jogador assinará por cinco anos.Víctor Gómez é internacional sub-21 (foi campeão europeu de sub-17 e sub-19) e já trabalha às ordens de Artur Jorge na equipa bracarense, onde encontra o amigo Abel Ruiz, colega na 'La Rojita'. Com passagem pelos escalões de formação de Barcelona e Espanyol, o jogador catalão representou, como sénior, o Mirandés, o Málaga na época passada e, claro, o Espanyol, clube que o cede aos guerreiros."Víctor Gómez é reconhecido por ser um lateral completo e exímio na arte do cruzamento", aponta o Sp. Braga, em nota oficial no site do clube.