Oficial: Vitinha renova contrato com o Sp. Braga

Sou o Vitinha e estou pronto para mais. Muito mais. #Vitinha2027 pic.twitter.com/XB0mjvPA22 — SC Braga (@SCBragaOficial) August 18, 2022

O Sp. Braga anunciou ter chegado a acordo com Vitinha para a renovação do contrato, que era válido até 2024 e prolonga-se agora até 2027, com a cláusula de rescisão a subir dos 20 para os 30 milhões de euros, segundo apurámos. Record havia adiantado , ainda em junho, a existência de conversas entre as partes visando a prolongação do vínculo do avançado, algo que agora se concretiza, com o avançado de 22 anos a ficar ainda mais protegido do assédio do mercado.Vitinha está ligado aos guerreiros do Minho desde 2017/18, sendo uma das pérolas que emergiram da Cidade Desportiva arsenalistan nos últimos anos. Na época passada fez 14 golos em 38 jogos pela equipa principal. Começou 2022/23 na condição de titular, nos jogos com Sporting e Famalicão.