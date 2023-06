Oficial: Vitor Carvalho reforça Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Abram alas: há um novo Gverreiro na Legião!



Bem-vindo, Vitor Carvalho https://t.co/SUKHomAgMb pic.twitter.com/wZgu3vwK5Q — SC Braga (@SCBragaOficial) June 6, 2023

O Sp. Braga anunciou, esta terça-feira, a contratação de Vitor Carvalho, o primeiro reforço para a temporada 2023/24.O médio brasileiro de 26 anos, que chega do Gil Vicente, assina um contrato válido até 2028 e fica protegido por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Na temporada que agora terminou, apontou cinco golos e contribuiu com uma assistência em 41 jogos.Vitor Carvalho formou-se no Coritiba, clube que representou até 2019, ano em que se mudou para os gilistas.