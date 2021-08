Oficial: Yan Couto é reforço do Sp. Braga por empréstimo do Manchester City

Yan Couto é reforço do Sp. Braga até final da época. O lateral-direito foi oficializado este sábado e chega ao Minho cedido pelo Man. City.





Um verdadeiro flash ?? no corredor direito e um especialista em cruzamentos de régua e esquadro



Senhoras e senhores, Yan Couto pic.twitter.com/RpfMeqP5BC — SC Braga (@SCBragaOficial) August 21, 2021

Um acordo atingido nos últimos dias e que terá os citizens a suportar uma grande parte do ordenado do brasileiro. Yan Couto reforça assim um sector que conta com Fabiano e Tiago Esgaio.