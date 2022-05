Os sonhos de Matheus: ser campeão pelo Sp. Braga e jogar pela Seleção Nacional

Matheus chegou ao Sp. Braga em 2014/15, tinha 21 anos. Hoje tem 30 e já é uma das referências dos guerreiros. "E u cresci com o clube. Vi o crescimento mas também cresci, mas ainda há muito para evoluir, este clube ainda vai ser campeão e não digo isto da boca para fora. Eu espero continuar a evoluir com este clube e espero conquistar a Liga com este clube, é o sonho dos adeptos e da cidade", disse, no 'Perfil Guerreiro', da Next.





"O ser humano é movido por sonhos. Uma pessoa com sonho, objetivo, vai sempre correr atrás. Creio que podemos realizar esse sonho, aqui em Portugal… creio, espero… vou dar o meu melhor, se um dia for à Seleção Portuguesa vou abraçar com unhas e dentes. Mas sonho ser campeão da Liga pelo Sp. Braga, o que não está muito longe, está a aproximar-se", referiu o luso-brasileiro.

Matheus apontou ainda as três defesas mais relevantes: "Na [final da] Taça de Portugal com o Benfica, um lance decisivo que defendi e logo depois fizemos o 1-0. Taça da Liga [2020] que foi outro título, com FC Porto e depois da minha lesão, e uma na Luz que fiz grande defesa ao Seferovic."