Paulo Oliveira assume "descalabro" do Sp. Braga em Alvalade: «Equipa irreconhecível»

Paulo Oliveira foi o rosto da resignação bracarense no final da goleada (5-0) sofrida esta noite, na casa do Sporting, que ditou o adeus arsenalista à Allianz Cup e falou mesmo em "descalabro".

Na 'flash', o defesa-central admitiu fez uma análise "muito fácil" à partida: "Falta de competência nossa na 1.ª parte. A equipa foi irreconhecível. Há que focar já no próximo jogo e aprender com estes erros."





"Demos bolas paradas muitas oportunidades ao Sporting para estar junto à nossa área. A partir daí foi o descalabro. A dada altura é complicado estar na casa do Sporting a perder 5-0 e manter o discernimento", acrescentou, deixando uma palavra especial ao jovem Hernâni, que foi surpresa no onze de Artur Jorge: "Não tem jogado tanto e, num jogo destes, pôs muita personalidade no jogo dele. é a única coisa de positivo que posso ver neste jogo."Questionado sobre a próxima partida, dia 30, contra o Benfica, e a forma como recuperar para esse duelo, Paulo Oliveira foi direto:"Trabalhando e não esquecendo o que fizemos de bem até agora. Mas este jogo tem de estar fresco para que não se volte a repetir."