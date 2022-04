Paulo Oliveira: «Continuo com a ideia de que temos melhor equipa. Infelizmente não conseguimos provar»

Paulo Oliveira saiu desiludido com a derrota () do Sp. Braga frente ao Rangers, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, assumindo que a formação arsenalista tinha melhores argumentos coletivos que os escoceses, mas que "infelizmente" não foram demonstrados na eliminatória."Sabíamos que iam entrar forte neste ambiente, com esta atmosfera fantástica, mas mesmo sabendo às vezes é difícil controlar. Sofrer um golo aos dois minutos podia criar problemas, mas a equipa uniu-se. Só que depois temos o penálti, a expulsão, que nos obrigaram a baixar linhas e a que cada um de nós tivesse de dar mais. Mas estamos orgulhosos e os adeptos também", começou por dizer, em declarações na flash-interview após o final do jogo no Ibrox Stadium.E prosseguiu: "Continuo na ideia de que temos melhor equipa. Infelizmente não conseguimos provar. Eles foram melhores nesta eliminatória e boa sorte. Demos tudo o que tínhamos. Podíamos ter sido mais felizes."