Paulo Oliveira e o penálti a favor do U. Berlin: «Critérios deixam-nos um bocado confusos»

Apesar de desiludido com a derrota do Sp. Braga frente ao Union Berlin, Paulo Oliveira deu ênfase à postura da equipa minhota.

"Fizemos uma exibição sólida, mesmo que nem sempre por cima. Aguentámos os primeiros 10/15 minutos e depois conseguimos equilibrar o jogo. Depois surgiu o penálti… os critérios deixam-nos um bocado confusos, isto quando dizem que quando é primeiro no corpo e depois na mão não conta, mas afinal conta. É a eterna discussão e não vale a pena chover no molhado. Temos de pensar no Gil Vicente e, em relação à Liga Europa, temos de ganhar o próximo jogo e depois ver o que nos reserva", começou por referir à SportTV.

Assumindo que a derrota após um jogo em que a equipa se bateu bem contra o atual líder da Bundesliga tem um sabor ainda mais amargo, Paulo Oliveira garantiu, no entanto, que o desaire não vai abalar o plantel: "Custa sempre sofrer, toda a equipa trabalha com o intuito de deixar a baliza a zero porque assim estamos mais perto de ganhar. Viemos cá com o objetivo de vencermos, mas sentimos a equipa cada vez mais madura em todos os sectores e isso é importante para a nossa caminhada. Continuamos com a ambição lá em cima, no domingo temos mais um jogo. Estamos frustrados pela derrota porque este é um clube ganhador".