Paulo Oliveira: «Estamos desiludidos»

Depois da derrota frente ao Marítimo, Paulo Oliveira deu voz à desilusão do Sp. Braga.

“O jogo é simples de analisar, controlámos o jogo por completo. Sabíamos que ia ser um jogo complicado, o Marítimo estava a passar uma excelente fase. Conseguimos ter o controlo de 90 por cento do jogo, mas não concretizámos as oportunidades que tivemos. Depois disso, sofremos num lance em que, colectivamente, podíamos ter feito melhor. Estamos desiludidos connosco e há que dar uma resposta no próximo jogo. Em casa temos de ganhar os jogos todos e fora temos de tentar ganhar também”, começou por dizer em declarações à Sport TV.

Recusando a ideia de que a derrota seja resultado da aposta em jovens, Paulo Oliveira apontou já baterias ao jogo com o Sporting: “O próximo jogo é sempre o ideal para se fazer melhor do que neste. Estamos conscientes que é uma belíssima equipa e um excelente adversário, mas podem perder pontos e jogos. Agarramo-nos a isso e ao nosso trabalho”.