Paulo Oliveira falha jogo com o Sheriff

Paulo Oliveira é baixa certa do lado do Sp. Braga para o encontro de amanhã diante do Sheriff, na segunda mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa. O defesa-central mais utilizado por Carlos Carvalhal na corrente época não está sequer a treinar com o restante grupo, na sessão que decorre no campo de treinos junto ao Estádio Municipal e que teve um período aberto à comunicação social.Paulo Oliveira, na disputa de um lance aéreo com Daniel dos Anjos, no jogo de Tondela, foi atingido no sobrolho esquerdo (foi-lhe colocada uma ligadura e uma touca para aguentar a reta final do jogo), o que lhe causou um traumatismo facial que está a provocar dores de cabeça. Assim, o jogador é ausência deste compromisso europeu para ficar em repouso, restando perceber se estará disponível para o próximo embate do campeonato, diante do Santa Clara, na próxima segunda-feira.O experiente jogador junta-se ao lote de lesionados, que já incluía Roger, Sequeira e Lucas Mineiro. Carlos Carvalhal e David Carmos farão, depois do treino que ainda decorre, a antevisão ao encontro que se realiza amanhã, às 20 horas, na Pedreira.