Paulo Oliveira: «Foi um estágio muito produtivo»

Logo após a derrota desta manhã, em Portimão, a primeira da pré-época do Sp. Braga, Paulo Oliveira fez o balanço do estágio algarvio aos meios dos arsenalistas, assinalando que os jogadores estão "progressivamente a assimilar as ideias do treinador".

"Foi mais uma semana para nos prepararmos para as competições em que estamos inseridos e o trabalho prossegue na segunda-feira e é mais um dia para mostrarmos que estamos melhores que hoje. É nesse intuito que vamos continuar a trabalhar. Foi um estágio muito produtivo e estamos progressivamente a assimilar as ideias do treinador. É natural que alguns jogadores que já trabalharam durante algum tempo com o mister também tenham um papel importante para ajudar nas dinâmicas que ele quer implementar. É um trabalho que está a ser bem feito e todos os momentos servem para aprender, para crescer e para acrescentar ao que é o valor da equipa. É nisso que estamos a trabalhar", destacou o central dos minhotos, completando com a noção de que o seu papel na equipa, como um dos jogadores mais experientes, também é relevante:

"A pré-época é sempre um processo de crescimento que está a decorrer de uma forma gradual e é importante também para os miúdos que têm tremenda qualidade e com o tempo vão ganhando aquilo que é o jogo mais intenso e exigente. Isto faz parte do processo de integração de todos os jogadores e nós também estamos aqui para ajudar."

Paulo Oliveira falou ainda já do jogo de apresentação aos sócios do Sp. Braga, que decorre no próximo dia 29, sexta-feira, frente ao Celta de Vigo:

"Temos saudades de jogar em casa, com o apoio dos nossos adeptos e massa associativa que com certeza está sedenta de demonstrar o seu apoio. Vamos dar o nosso melhor e com a consciência de que no final dos 90 minutos fizemos tudo para ganhar e esperamos que assim aconteça."

A comitiva do Sp. Braga regressa esta tarde a casa e amanhã é dia de folga para todo o plantel.