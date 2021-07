Paulo Oliveira: «Quarto jogo seguido sem sofrer golos e isso é bom sinal»

Uma das caras novas no onze do Sp. Braga foi Paulo Oliveira, experiente central que admitiu existir ainda um caminho a percorrer para a equipa estar pronta para a decisão da Supertaça, diante do Sporting.

"Este foi o quarto jogo seguido sem sofrer golos e isso é bom sinal. Não vencemos, mas ainda temos duas semanas até começar a época oficial e há que continuar neste caminho. Com o nosso trabalho e ambição, vamos conseguir melhorar", afirmou, à Next. "A adaptação tem sido muito boa, pois é um grupo que sabe acolher. Agora há que trabalhar e demonstrar qualidade para estar no Sp. Braga e é isso que faço", frisou.

Já Sequeira lembrou, em declarações à Sport TV, a importância de "ganhar ritmo competitivo para a equipa chegar ao dia 31, dar o seu melhor e vencer a Supertaça."