Paulo Oliveira: «Temos consciência das nossas capacidades e isto tem de ficar sarado hoje»

Paulo Oliveira lamentou a derrota caseira diante do Saint-Gilloise (1-2) em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa."Estamos frustrados pela maneira como aconteceram as coisas. Eles levaram o jogo para um capítulo mais físico. Fizemos o mais complicado que era marcar. Eventualmente, podíamos ter aumentado essa vantagem, mas sofrer aos 86’ e 93’ abala um pouco a equipa, mas não abala as convicções. Ainda nada está perdido. Isto ainda vai a meio. Temos consciência das nossas capacidades e isto tem de ficar sarado hoje. Temos mais um jogo no domingo e depois vamos à Bélgica", frisou em declarações à SIC Radical, dando conta que a meta dos minhotos mantém-se a mesma."O nosso objetivo foi traçado desde o inicio e mantemos o foco no 1º lugar. Podíamos estar numa posição melhor, mas continuamos com essa expectativa. Agora o foco está no campeonato e depois pensar no que falta da Liga Europa", vincou o central português.