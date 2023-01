Paulo Oliveira: «Tivemos uma massa adepta fantástica a empurrar-nos quando precisávamos»

Paulo Oliveira enalteceu o triunfo do Sp. Braga (1-2) tardio dos arsenalistas na casa do Paços de Ferreira, enaltecendo o apoio dos adeptos até ao fim."Tivemos uma massa adepta fantástica a empurrar-nos quando precisávamos. Não entramos bem no jogo, algo adormecidos na primeira meia hora, sem a velocidade que queríamos e acabou por valer pelos últimos 15 minutos. Depois conseguimos fazer o golo, podíamos ter feito mais, tivemos três boas oportunidades, é verdade que o Matheus também fez uma enorme defesa e o Paços teve dois remates perigosos. Sabíamos que iam estar motivados, depois de não terem perdido nos últimos dois jogos e ainda estarem numa situação delicada em que têm de se agarrar a tudo o que tem. Mostrámos um sentimento de muita força e querer. Temos conseguido ganhar muitas vezes no final, mesmo quando jogamos menos bem, porque acreditamos e temos uma crença enorme.Estrelinha de campeão? Não, esta foi a estrelinha do jogo do Paços. Agora temos um jogo complicado em Alvalade, vamos descansar e preparar bem esse jogo"; vincou em declarações à Sport TV.