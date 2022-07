Pedro Proença registou "com agrado" as propostas do Sp. Braga sobre o futebol português

António Salvador completou o périplo que estava previsto para divulgar as ideias do Sp. Braga em prol de uma "maior sustentabilidade e maior competitividade" do futebol português, incluindo ainda propostas para a mudança dos quadros competitivos. Esta quarta-feira, o presidente do Sp. Braga esteve na sede da Liga Portugal, no Porto, onde se reuniu com Pedro Proença, o líder do organismo, e os diretores executivos.Proença registou "com agrado" as propostas apresentadas pelos arsenalistas. "A construção de um modelo competitivo e sustentável para as nossas competições profissionais carece da reflexão de todos os clubes, instrumentos ao serviço do exercício efetivo da autorregulação do sector. A Liga Portugal acolhe e comunga as propostas de todos os clubes envolvidos nas Ligas Profissionais que visem buscar as melhores soluções para os desafios com que as mesmas se deparam", disse Pedro Proença, citado pelo site do clube bracarense.António Salvador, por seu lado, admitiu ter saído da cimeira, "convicto de que vão ser dados passos muito concretos em prol do nosso futebol, respondendo aos importantes desafios que temos pela frente". "O presidente da Liga será, pela sua grande capacidade de análise e de ação, um elemento fundamental para a concretização das reformas necessárias e sabe que conta com o Sp. Braga a 100 por cento para este importante processo com vista à evolução do nosso desporto e em particular das nossas competições profissionais", apontou o responsável máximo dos guerreiros.António Salvador teve, a seu lado, André Viana, responsável do gabinete da presidência e estratégia do Sp. Braga, e esta cimeira seguiu-se às já realizadas com Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e Desporto.